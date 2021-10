Milionário Robert Durst é condenado à prisão perpétua pelo assassinato de sua melhor amiga

O magnata americano do mercado imobiliário Robert Durst foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, pelo assassinato de sua melhor amiga. O julgamento ocorreu, nesta quinta-feira (14), em um tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O bilionário americano foi tema do explosivo documentário da HBO "The Jinx" — que revela detalhes do caso. Durst, no entanto, sempre negou ter atirado em Susan Berman na nuca. O crime teria ocorrido em 2000, na casa da escritora, em Beverly Hills.

O magnata queria impedi-la de ir à polícia e testemunhar sobre o desaparecimento da esposa. Durst, embora afastado, faz parte de uma das famílias mais ricas das poderosas dinastias imobiliárias de Nova York.

Julgamento

Em setembro, o júri havia o considerado culpado, após mais de um ano de um julgamento interrompido pela pandemia. "Este crime foi contra uma testemunha de assassinato", afirmou o juiz Mark Windham antes de proferir a sentença em um auditório lotado. "Esta circunstância especial agrava tremendamente este crime horrível", acrescentou.

Windham rejeitou o pedido da defesa para um novo julgamento. “Há evidências suficientes, na verdade, avassaladoras de culpa”, garantiu. O juiz também ouviu parentes de Berman.

"Todos os nossos planos foram destruídos. Você também me matou, quem eu era", acusou Sareb Kaufman, filho de Berman, em lágrimas.

Durante a audiência, Durst permaneceu praticamente imóvel em sua cadeira de rodas.

Crimes atribuídos a Durst

Os promotores dizem que Durst assassinou Berman em dezembro de 2000 para evitar que ela fosse interrogada pelo polícia de Nova York sobre o desaparecimento da esposa do magnata, Kathleen, duas décadas antes.

Berman, que é filha de um mafioso de Las Vegas, foi a porta-voz de Durst desde que ele se tornou suspeito do desaparecimento de Kathleen.

Durst nunca foi acusado no caso da esposa, mas foi preso em 2015 em um hotel de Nova Orleans pelo assassinato de Berman, horas depois que o último episódio do documentário da HBO "The Jinx: A Vida e as Mortes de Robert Durst" foi ao ar.

Na conclusão do documentário, Durst murmura: "Pronto, te pegaram", e "Matar todos, claro", aparentemente sem perceber que um microfone de lapela continuava ligado enquanto ele fazia uma pausa na gravação para ir ao banheiro.

Revelações do documentário

A série da HBO também aborda o assassinato do vizinho de Durst, no Texas, em 2001, que foi encontrado desmembrado. Durst admitiu ter esquartejado o vizinho, mas afirmou que o assassinato foi em legítima defesa. As acusações foram retiradas.

A equipe do documentário confrontou Durst com uma carta manuscrita que ele havia enviado a Berman, muito semelhante à nota enigmática e anônima que a polícia recebeu sobre a localização do corpo da escritora.

Quando o julgamento começou no ano passado, a defesa de Durst afirmou que seu cliente havia enviado a nota à polícia depois de encontrar o corpo de Berman e entrar em pânico, mas que isso não significava que ele havia matado a amiga.

