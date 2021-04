Indonésia localiza submarino desaparecido na Costa de Bali e confirma a morte de 53 tripulantes

A Marinha indonésia anunciou neste domingo (25) que encontrou o submarino KRI Nanggala, confirmando o óbito dos 53 membros da tripulação. A nave estava desaparecida na costa de Bali desde a última quarta-feira (21).

Segundo o chefe do Estado-Maior da Marinha, Yudo Margono, o submarino foi encontrado seccionado em três partes no fundo do mar.

O comandante das Forças Armadas da Indonésia, Hadi Tjahjanto, confirmou aos jornalistas que "todos os 53 tripulantes morreram".

Sem contato

Na quarta-feira, após o submarino perder o contato com a sua base inicial, o Ministério da Defesa da Indonésia informou que um vazamento de petróleo foi detectado na mesma área.

"Cerca da 7h da manhã, o monitoramento realizado por um helicóptero descobriu um vazamento de petróleo na posição onde o submarino desapareceu", disse o ministério em um comunicado.

Legenda: KRI Nanggala 402 levava 53 tripulantes Foto: INDONESIA MILITARY / AFP

O submarino, armado na Alemanha, iria participar de manobras que incluíam lançamento de torpedos. A Marinha da Indonésia possui uma frota de cinco submarinos, construídos na Alemanha e Coreia do Sul.

O "KRI Nanggala 402" foi lançado em 1978, segundo um site do governo e posteriormente sofreu alterações para modernizá-lo.

Nesse sábado (24), as autoridades indonésias alteraram o status do submarino de "desaparecido" para "afundado", conforme Yudo Margono. As equipes militares mobilizadas encontraram destroços do submarino e objetos de dentro do equipamento.