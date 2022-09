Homem é detido após tentar tocar o caixão da rainha Elizabeth II, diz jornal britânico

Um homem foi detido por "descumprir a lei de ordem pública" ao tentar se aproximar e tocar o caixão da rainha Elizabeth II, na noite de sexta-feira (16), em Londres, segundo o "The Guardian". A identidade dele não foi divulgada.

Conforme apuração do jornal, o homem saiu da fila para avistar o caixão e conseguiu acessar a área isolada onde estava o corpo da monarca. Os guardas, então, o detiveram, derrubando-o.

Após a imobilização, o suspeito foi retirado do local. As informações preliminares são de que ele segue preso, conforme a polícia britânica.

"Por volta das 22h de sexta-feira, oficiais do Comando Parlamentar e de Proteção Diplomática detiveram um homem em Westminster Hall após um distúrbio. Ele foi preso por um crime sob a Lei de Ordem Pública e está atualmente sob custódia", disse a Polícia Metropolitana.

A rainha morreu aos 96 anos, no último 8 de setembro, em uma residência da realeza britânica na Escócia, o Palácio de Balmoral. O caixão está sobre um catafalco roxo, no topo de um pedestal, coberto pelo estandarte real, a coroa imperial e o cetro, símbolos do poder da monarquia britânica.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo