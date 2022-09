David Beckham passa mais de 10 horas em fila e chora em despedida da Rainha Elizabeth II

O ex-jogador David Beckham, atual proprietário do Inter Miami, dos Estados Unidos, passou mais de 10 horas na fila para ver o caixão da Rainha Elizabeth II, no Salão de Westminster, e se emocionou.

O corpo da monarca está no Palácio de Westminster desde quarta-feira (14) onde ocorre um funeral público. A despedida de Elizabeth II seguirá até segunda-feira (19), dia em que está marcado o enterro da Rainha.

De acordo com informações da imprensa britânica, a fila para se despedir de Elizabeth II ultrapassa oito quilômetros, com aproximadamente 14 horas de espera. O Governo do Reino Unido informou que celebridades que queiram ver o caixão da monarca devem respeitar o tempo necessário.

David Beckham esperou 12 horas para prestar homenagem à Rainha Elizabeth II.



🎥 @BBCVickiYoung pic.twitter.com/CoJFMVZVDB — Goleada Euro (@goleada_euro) September 16, 2022

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte