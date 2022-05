Após os recentes registros na Europa, os Estados Unidos confirmaram o primeiro caso de "varíola dos macacos", em um homem do estado de Massachusetts, segundo confirmou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do país nesta quarta-feira (18). As informações são da Rede CNN.

O homem viajou recentemente para o Canadá, segundo as autoridades de saúde de Massachusetts. Ele está internado em isolamento e em condição estável no Massachusetts General Hospital desde a última quinta-feira (12).

Um dos médicos que acompanha o caso, Dr. Paul Biddinger, disse não ter certeza de como o paciente foi infectado, enfatizando “que historicamente, é uma doença muito rara, com transmissão muito rara em todo o mundo. O que vimos no Reino Unido, na Espanha e na Europa, tem sido novo e isso nos preocupa, mas, acho que apropriadamente, as pessoas não devem ter medo agora”, comenta.

A diretora médico do Centro de Tratamento de Patógenos Emergentes e Especiais, Dra. Erica Shenoy, explica que o homem tem a cepa da varíola da África Ocidental, conhecida por ser menos grave. Segundo ela, o paciente não apresenta risco à saúde pública e diz que as pessoas devem “estar cientes dos sintomas, mas não ter medo”.

Ainda conforme Shenoy, as autoridades de saúde realizam o rastreamento de contatos do paciente. O teste dele foi concluído pela primeira vez no laboratório de saúde pública de Massachusetts na terça-feira (17) e na quarta o CDC confirmou o caso por meio de seus próprios testes.

Autoridades de saúde do Canadá, por sua vez, disseram não haver nenhum caso de varíola relatado à Agência de Saúde Pública do país até o momento.

Infecções pelo mundo

O órgão americano diz também estar rastreando casos de varíola relatados nas últimas duas semanas em vários países que normalmente não relatam a doença, como Portugal, Espanha e Reino Unido .

“Não está claro como as pessoas nesses grupos foram expostas à varíola, mas os casos incluem indivíduos que se identificam como homens que fazem sexo com homens”, disse a agência em um comunicado.

“Muitos desses relatos globais de casos de varíola dos macacos estão ocorrendo dentro das redes sexuais. No entanto, os profissionais de saúde devem estar alertas a qualquer erupção cutânea que tenha características típicas da varíola dos macacos”, disse o Dr. Inger Damon, diretor da Divisão de Patógenos de Alta Consequência do CDC.

