Americano come Big Mac todos os dias há 50 anos e bate recorde mundial

O norte-americano Don Gorske alcançou um terceiro recorde mundial por completar 50 anos comendo o sanduíche Big Mac, do McDonald's, todos os dias.

A informação foi certificada e divulgada pelo Guinness World Records na última terça-feira (17). Anteriormente, Don completou outras duas marcas no chamado livro dos recordes.

Em 1999, ele se tornou a pessoa que mais havia comido Big Macs no mundo até então. Em 2021, Don bateu o próprio recorde ao constatar que ingeriu 32.340 hambúrgueres ao longo da vida.

Para se certificar, ele guardar as caixas com etiquetas, além de anotar o consumo diário em um calendário.

Nos anos 70, quando começou a comer o sanduíche, o morador de Wisconsin revelou que consumia cerca de 9 Big Macs por dia. Hoje, sua média de consumo é de dois lanches diários.

Sobre o consumo do hambúrguer afetar sua saúde, o americano contou os seus índices de açúcar no sangue e colesterol continuavam em dia. Ele, no entanto, come os lanches sem batatas-fritas, e caminha cerca de 9,6 km por dia. "Quando eu gosto de alguma coisa, me mantenho fiel a ela o tempo todo", concluiu.

