Duas pessoas morrem e ao menos 20 ficam feridas durante tiroteio em Miami

Duas pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas na madrugada deste domingo (30), quando três homens "atiraram contra a multidão" reunida em um salão de bilhar no centro comercial perto de Miami Gardens. A informação foi confirmada pela polícia da cidade da Costa Leste dos Estados Unidos.

"O local estava organizando um evento programado e vários clientes estavam do lado de fora", afirmaram os investigadores em um comunicado.

A ação criminosa aconteceu após os suspeitos chegarem em um Nissan Pathfinder SUV. "Três indivíduos saíram do veículo e começaram a atirar indiscriminadamente contra a multidão", completa a nota.

Em seguida, o trio retornou para o veículo e conseguiu fugir.

As equipes de emergência enviadas ao local encontraram dois mortos. Ao menos 20 feridos foram levados para o hospital e um deles estava em condição crítica.

O chefe do departamento de polícia do condado de Miami-Dade, Alfredo "Freddy" Ramírez III, classificou o ato de "covarde".

"São assassinos a sangue frio que atiraram indiscriminadamente contra uma multidão e buscaremos justiça", destacou em publicação no Twitter.

Histórico

Os Estados Unidos têm uma longa e dolorosa história de violência com armas de fogo, com um número constante de tiroteios diários, assim como assassinatos que têm como alvos escolas, locais de trabalho e centros comerciais.

Os homicídios, em sua maioria provocados por armas de fogo, aumentaram no país durante o último ano.

Nos últimos meses aconteceram tiroteios em uma instalação da FedEx em Indianápolis, um edifício comercial na Califórnia, um mercado no Colorado e em vários spas de Atlanta.

O presidente americano, Joe Biden, chamou no mês passado a violência com armas de fogo no país de "epidemia" e "vergonha internacional".

No ano passado, aconteceram mais de 43.000 mortes relacionadas com armas nos Estados Unidos, incluindo suicídios, segundo o Gun Violence Archive.