Dia de São Judas Tadeu: conheça o 'santo das causas impossíveis' e padroeiro do Flamengo

Em todo o mundo, a igreja católica celebra, neste sábado (28), a festa de São Judas Tadeu. O apóstolo e mártir, conhecido como padroeiro das causas impossíveis, possui uma imensa quantidade de devotos em todo o Brasil, sendo, inclusive, padroeiro do Flamengo.

A data, para as celebrações, foi escolhida por ser a mesma data de seu martírio. Ele teria sido morto na Pérsia, atual Irã, a golpes de lanças e machados após não aceitar negar a sua fé cristã.

Vale ressaltar que apesar do nome semelhante, São Judas Tadeu não é o mesmo Judas Iscariotes, que traiu Jesus por 30 moedas de prata e, dias após a traição, se suicidou. A semelhança entre os nomes fez com que o santo das causas perdidas fosse vítima de preconceito daqueles que o confundiam.

QUEM FOI SÃO JUDAS TADEU

Natural de Caná da Galileia, na Palestina, ele é filho de Alfeu — também chamado Cléofas e irmão de São José — e de Maria Cléofas — prima de Maria. Sendo assim, São Judas Tadeu era primo de Jesus e irmão de Tiago, chamado o Menor, que também era um dos 12 apóstolos.

Judas Tadeu, que é o autor da Epístola de Judas, um dos livros que compõem o Novo Testamento da Bíblia, teria iniciado sua pregação ainda na Galileia, onde teria realizado inúmeros milagres. Depois ele teria ido para a Samaria e, próximo ao ano 50, teria tomado parte do primeiro Concílio, realizado em Jerusalém.

Em seguida, continuou a evangelizar na Mesopotâmia, Síria, Armênia — no qual é padroeiro do país — e Pérsia, onde encontrou Simão, e passaram a viajar juntos. Judas e Simão teriam sido mortos na Pérsia, atual Irã, no dia 28 de outubro do ano 70 d.C., a golpes de lanças e machados.

Os restos mortais de Judas Tadeu, guardados primeiro no Oriente Médio e depois na França, foram transferidos para a Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde estão até hoje.

São Judas Tadeu é representado com uma imagem de Cristo no peito, devido ao seu parentesco, de quem a tradição conta que era muito parecido. Também é representado segurando um machado, uma clava, uma espada ou uma alabarda, por sua morte ter ocorrido por uma dessas armas.

PADROEIRO FLAMENGO

Segundo o site oficial do clube, a devoção ao santo das causas impossíveis começou na década de 1950, quando o time estava há muitos anos sem ganhar uma competição.

O santo foi apontado como responsável pelo tricampeonato estadual de 1953, 1954 e 1955, após o pároco da Igreja de São Judas Tadeu, ir até a Gávea, local da sede do clube, e rezar uma Missa, pedir fé aos jogadores e aconselhar que fossem até a Igreja e acendessem uma vela ao santo. Nos três anos, o padre disse que o time levaria o troféu e o fato se concretizou.

“Em troca da ‘profecia concretizada’ do pároco, são Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, ganhou a devoção da Nação Rubro-Negra e virou um dos santos mais populares do Rio de Janeiro”, diz o site.