Estudante de 14 anos cria sabonete que combate câncer de pele e vence competição

O estudante Heman Bekele, de 14 anos de idade, foi o vencedor dentre mais de 2 mil inscritos da edição de 2023 da competição científica "3M Young Scientists Challenge", por desenvolver um sabonete voltado para o tratamento do câncer de pele.

“O câncer de pele é encontrado principalmente em pessoas que vivem em países em desenvolvimento. Mas o preço médio de uma operação é de US$ 40 mil. Fiquei arrasado com a ideia de as pessoas terem que escolher entre o tratamento e colocar comida na mesa para suas famílias”, disse o adolescente ao site de sua escola.

Como o sabonete age

O produto tem um custo de 50 centavos (em dólar). Em um vídeo enviado para a competição, o jovem explica que misturou três ingredientes que reativam as células dendríticas, responsáveis por gerar uma resposta imunológica e ajudar a combater o câncer de pele. Os ingredientes são: ácido salicílico, ácido glicólico e tretinoína.

Os agentes queratolíticos, como são conhecidos cientificamente, destroem as camadas externas da pele. Então, proteínas que desempenham um papel fundamental no sistema imunológico inato são liberadas na pele, ao mesmo tempo em que reativam as células dendríticas. Essas últimas se unem aos glóbulos brancos no combate às células infectadas com a doença.

O prêmio

Natural da Etiópia e radicado nos Estados Unidos desde os 4 anos, Heman Bekele ganhou um título e 25 mil dólares, prêmio que deverá ser investido para patentear o sabonete, bem como para financiar os estudos universitários do vencedor.

“O que mais me deixa orgulhoso é que um pacote com 20 sabonetes sairia por 10 dólares, criando uma opção acessível de tratamento para as pessoas”, contou o jovem, que sonha em ser um engenheiro elétrico de sucesso e causar um impacto positivo no mundo.