Veja quem são as vítimas de ataque que matou cerca de 18 pessoas em Lewiston, nos EUA

Pelo menos 18 pessoas morreram e outras 13 foram feridas, durante ataque registrado em Lewiston, no estado de Maine, Estados Unidos. Centenas de policiais continuam as buscas, nesta sexta-feira (27), por um reservista do Exército, suspeito de abrir fogo contras as vítimas num boliche e num bar-restaurante da cidade.

O massacre, considerado um dos mais letais no país, aconteceu na última quarta-feira (25). Somente em 2023, já foram registrados pelo menos 565 ataques a tiros no território norte-americano, segundo a organização não governamental Violence Gun Archive (VGA).

Robert Card, de 40 anos, foi identificado como sendo o suposto autor do ataque. Imagens dele de barba, vestindo um casaco marrom, calças azuis e sapatos marrons, armado com um fuzil semiautomático na pista de boliche foram divulgadas pela corporação estadual.

Legenda: Mais de 30 pessoas foram atingidas em tiroteio nos Estados Unidos Foto: ANDROSCOGGIN COUNTY SHERIFF'S OFFICE / AFP

Apesar da polícia não ter divulgado oficialmente o nome das vítimas, alguns familiares relataram à mídia que parentes faleceram no episódio de violência. Entre eles, pai e filho estariam entre os óbitos. Bill Young, de 40 anos, e o herdeiro adolescente, Aaron Young, de 14 anos, estariam na pista de boliche quando foram surpreendidos pelo suspeito, disse o irmão do adulto à Reuters. Até o momento, nove vítimas foram identificadas pelas famílias.

Quem são as vítimas dos ataques em Lewiston

Peyton Brewer-Ross

O homem de 39 anos estava participando de um torneio de um jogo conhecido como cornhole, no bar-restaurante atacado pelo suspeito. À CNN, o irmão dele, Ralp Brewer, detalhou que ele gostava da atividade e costumava passar o tempo com os amigos no estabelecimento. Ele deixa uma filha de 2 anos.

Bill e Aaron Young

O pai e o filho adolescente, de 40 e 14 anos, respectivamente, estavam na pista de boliche, alvo dos disparos do suspeito. A informação foi confirmada pelo irmão de Bill, Rob Young, à Reurters.

Arthur “Artie” Strout

Arthur estava no bar-restaurante, segundo relatou o pai dele, Arthur Bernard, à CNN WBZ. O parente da vítima também estava no local, mas contou que deixara o estabelecimento minutos antes de receber uma ligação informando sobre a presença do atirador. O homem deixa cinco filhos.

Joseph Walker

Ele era o gerente do bar-restaurante alvo do suspeito, relatou o pai dele, Leroy Walker, vereador da cidade vizinha de Auburn, à CNN WGME. Conforme o familiar, a polícia de Maine teria detalhado à nora dele que Joseph foi assassinado após pegar uma faca e tentar deter o atirador.

Tricia Asselin

A mulher de 53 anos jogava boliche quando foi baleada, segundo contou o irmão dela, DJ Johnson, à emissora. A irmã dela, Bobbi Nichols, também estava no local, mas conseguiu escapar do ataque e só soube da morte da parente horas após o caso.

Bryan MacFarlane

O homem de 40 anos também participava do torneio de cornhole no bar-restaurante, quando foi morto, conforme contou a irmã dele, Keri Brooks, à CNN. Ele integrava a comunidade surda local, que, geralmente, se reúne no local para jogar às quartas-feiras.

Bob Violette

O idoso de 76 anos era mecânico aposentado e gostava de jogar boliche. Segundo a nora dele, Cassandra Violette, ao jornal Sun Journal, Bob ia ao estabelecimento de entretenimento na maioria dos dias da semana.

Michael Deslauriers II

Conforme revelou o pai da vítima, Michael Deslauriers Sr., nas redes sociais, Michael Deslauriers II faleceu ao proteger a esposa e os filhos pequenos.

Joshua Seal

O interprete de linguagem de sinais era membro ativo da comunidade surda da região e morreu nos ataques, deixando quatro filhos. A informação foi divulgada pela Pine Tree Society Maine.

As outras vítimas não tiveram os nomes confirmados.