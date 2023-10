Ataque a tiros deixa 18 pessoas mortas em Maine nos Estados Unidos

Dezoito pessoas morreram em um ataque a tiros na cidade de Lewiston, no estado do Maine, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (25), e a polícia informou que o atirador está em fuga. O tiroteio ocorreu em três locais diferentes. O suspeito já foi identificado, contudo, segue foragido. As informações são da NBC News.

Conforme autoridades informaram, cerca de 13 pessoas foram severamente atingidas. Uma unidade hospitalar informou à imprensa norte-americana que esse é um caso de "vítimas de assassinato em massa". Autoridades do local pediram ainda que moradores de Lwiston e Auburn retornem para suas casas.

Jason Levesque, prefeito de Auburn, cidade vizinha Lewiston, informou que a população local da cidade atacada poderia se abrigar no local. Ele assegurou que juntos "irão resolver essa situação"

"Estamos todos a bordo agora, agentes do estado, municipais e federais estão trabalhando nisso". A violência na cidade é, conforme Levesque, "incomum". As duas cidades são separadas por um rio. Lewiston é uma cidade com 37 mil habitantes, próxima a Portland.

Investigações

O Gabinete do Xerife do Condado de Androscoggin divulgou imagens do suspeito com um rifle. A Polícia de Lewiston informou que estão realizando buscas para capturá-lo.

A corporação também identificou o carro do homem. Uma fonte informou à NBC News que o homem pode ter antecedentes criminais.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao saber do ocorrido, disponibilizou agentes federais. A divisão de Boston do FBI está a cargo das investigações.

Aulas canceladas

A escola pública da cidade não irá funcionar amanhã, conforme anunciou o superintendente do distrito escolar, Jake Langlais.

"Ainda há muitas incógnitas agora. As informações avançam rapidamente, mas nem sempre com precisão. Por favor, continuem a se abrigar em locais ou mantenham-se em segurança. Continuaremos a atualizá-los com informações e próximas etapas, conforme apropriado", disse Langlais.

Revisão de vítimas

Inicialmente, a imprensa norte-americana havia informado que 22 pessoas tinham sido mortas e outras 50 ficaram feridas. No entanto, após revisão feita pelas autoridades, foi constatado na quinta-feira (26), que 18 pessoas morreram e 13 ficaram feridas.