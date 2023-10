Mulher que ficou seis horas congelada na neve relembra caso: 'como se alguém desligasse as luzes'

Uma mulher relembrou, durante entrevista nesta semana, o momento em que ficou congelada por seis horas na neve, em Minnesota, nos Estados Unidos, e conseguiu ser resgatada com vida. O caso ocorreu com Jean Hilliard, de 62 anos, quando ela ainda tinha 19, e foi tema de entrevista ao canal norte-americano Fox 9.

Segundo Hilliard, ela ficou presa em uma vala após um acidente de carro enquanto os termômetros da cidade marcavam 22 graus negativos. O resgate em meio à situação desesperadora veio com a ajuda de um amigo.

Tudo ocorreu quando ela voltava de um encontro com amigos no interior de Minnesota, em 1980. Após perder o controle do carro, ela precisou sair do veículo para chegar à casa de um amigo, Wally Nelson, que morava na região.

No entanto, a mulher caminhou por quase uma hora e acabou escorregando, o que resultou em uma queda de cara na neve. O impacto acabou fazendo Jean Hilliard desmaiar. Segundo o jornal O Globo, ela ficou inconsciente por seis horas.

Congelada por horas

Apenas no dia seguinte, Nelson avistou as pegadas deixadas por Jean nas proximidades e a encontrou. Em relato à imprensa na época, ele pontuou que ela parecia "congelada como um pedaço de carne".

Legenda: Caso foi retratado por jornal da época Foto: reprodução

Wally contou que Jean estava com o corpo bastante duro, membros enrijecidos, pele esbranquiçada e olhos abertos, e os médicos precisaram de uma maca para levá-la. Após ter o corpo aquecido, Hilliard acabou voltando à vida, espantando a todos os presentes na unidade de saúde.

"É como se alguém desligasse as luzes, e eu simplesmente dormi", explicou ela. George Sutter, que tratou Jean na ocasião, falou sobre o caso ao New York Times, contando como percebeu a situação: "Seu corpo estava frio e completamente sólido, como um pedaço de carne recém-retirado do freezer". Até hoje, a idosa é conhecida como a única pessoa sem lesões permanentes mesmo após ter ficado "congelada".