Cachorros de Joe Biden, presidente dos EUA, se mudam da Casa Branca após segurança ser mordido

Os cachorros do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se mudaram da Casa Branca por agressividade com funcionários, de acordo com a veículos de imprensa estadunidenses.

Os pastores alemães Major e Champ voltaram a morar na casa da família do presidente na cidade de Wilmington, em Delaware, na última semana.

Segundo a CNN, a mudança ocorreu após Major morder um dos seguranças do presidente. Ele tem três anos e foi adotado em 2018, sendo o primeiro cachorro nascido em abrigo a viver na Casa Branca.

Já Champ tem 13 anos, foi adotado em 2008 e é menos agitado que o companheiro, devido à idade. Os dois chegaram à residência oficial em janeiro, uma semana após a posse do presidente.

A família Biden já havia demonstrado preocupação com a adaptação dos cachorros ao novo ambiente. "Eles precisam andar de elevador, e não são acostimados a isso. E tem que passear no South Lawn, com muitas pessoas assistindo", afirmou a primeira-dama Jill em uma entrevista.

A Casa Branca não emitiu comunicado. Mas a conta oficial dos cachorros no Twitter, que costuma ter publicações com "assinatura" de Champ e Major, comentou sobre as notícias.

Foto: Reprodução

"Comportamento agressivo? Nunca. O bom garoto apenas ama humanos e quer brincar. Vou sentir saudades da Casa Branca. - Major", disse a publicação.