Brasileira presa na Indonésia com cocaína será interrogada em maio; relembre caso

A brasileira Manuela Vitória, de 19 anos, presa na Indonésia desembarcando no aeroporto de Bali com quase quatro quilos de cocaína, será interrogada no dia 2 de maio. O depoimento é uma das últimas etapas do julgamento que pode resultar em pena de morte.

Ela será a última envolvida no caso a ser ouvida. No dia 11 de abril, as testemunhas de acusação, quatro oficiais da alfândega e dois policiais já prestaram depoimento enquanto as testemunhas de defesa foram ouvidas no dia 18 de abril.

Leia Mais Mundo Brasileira é presa na Indonésia com 3,9 kg de cocaína após ser atraída por escola de surf

Manuela chegou à Indonésia em um voo da Qatar Airlines e duas malas. Em uma delas, havia dois pacotes e coicaína, um com 990 gramas e o outro com 637 gramas. Já a segunda mala continha três pacotes do entorpecente (891g, 711g e 379g). A jovem ainda portava psicotrópicos.

A brasileira afirmou que não sabia o que levava e para onde deveria ir ao chegar em Bali. Ela foi enquadrada na lei de combate ao tráfico de entorpecentes. Entre as penas previstas estão de cinco a 20 anos de prisão, prisão perpétua e até mesmo pena de morte.