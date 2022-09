Avião atropela motocicleta e mata duas pessoas em aeroporto de Guiné

Um acidente em que um avião atropelou uma motocicleta durante pouso no Aeroporto de Conacri, em Guiné, e deixou duas pessoas mortas, é investigado pelas autoridades de aviação do país. As vítimas estavam no veículo menor e eram seguranças aeroportuários.

A ocorrência foi no último dia 2 de setembro. O avião envolvido era um Airbus A320neo da TAP, que operava entre Lisboa e Conacri. A companhia aérea informou, em nota, que seguiu "todos os procedimentos de segurança, mas mesmo assim não foi possível evitar o referido acidente". As informações são do Uol.

"A TAP está, naturalmente, colaborando com as autoridades locais para apurar as circunstâncias que conduziram a esta lamentável situação", diz o comunicado da empresa. A TAP ainda relatou que "lamenta profundamente o sucedido" e dá "suas sentidas condolências" às famílias dos mortos.

Conforme o portal Guinée News, as vítimas teriam sido sugadas por um dos motores do avião ao tentarem atravessar a pista.

Segundo a administração aeroportuária, a investigação do caso está a cargo da Autoridade de Aviação Civil da Guiné (AGAC), com o apoio do Departamento de Segurança e Proteção (SOGEAC), para investigar as "causas e responsabilidades das partes envolvidas".

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo