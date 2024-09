Após pagers, 'walkie-talkies' do Hezbollah explodem em Beirute e causam três mortes

Walkies-talkies usados pelo Hezbollah libanês explodiram nesta quarta-feira (18), em redutos do grupo islamista ao sul e ao leste do país, indicaram à AFP uma fonte próxima ao movimento e a Agência Nacional de Informação (ANI). As explosões causaram ao menos três mortes e deixaram mais de 100 feridos, segundo o Ministério da Saúde.

O ataque coordenado aconteceu um dia após explosões simultâneas de "pagers" usados pelo Hezbollah, que matou 12 pessoas e feriu quase 3 mil.

A fonte afirmou que "vários walkie-talkies explodiram no subúrbio do sul de Beirute", onde acontecem os funerais de membros do Hezbollah que morreram na véspera, devido às explosões dos "pagers". Correspondentes da AFP, por sua vez, também relataram explosões em Sidon (sul) e Balbeque (leste).

Aparelhos teriam sido adquiridos há cinco meses

Fontes do governo libanês disseram que os dispositivos atingidos nesta quarta-feira foram adquiridos há cinco meses, na mesma época em que foram comprados os "pagers" que também explodiram em um ataque nessa terça (17).

O Hezbollah evita se comunicar por celular por medo de espionagem por parte de Israel e historicamente recorre a dispositivos com tecnologias offline.