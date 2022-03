Amostra da Lua coletada há 50 anos começa a ser analisada pela Nasa

Uma amostra da superfície da lua coletada há 50 anos durante a missão espacial Apollo 17 começou a ser analisada por cientistas da Nasa. As informações são do jornal O Globo.

Identificado como 73001, o material foi recolhido a partir de um deslizamento no vale Taurus-Littrow e não tinha sido analisado até o momento porque os pesquisadores da agência espacial acreditavam ser possível obter informações mais precisas e conclusivas a partir da amostra com a evolução da tecnologia.

"A ciência e a tecnologia iriam evoluir e permitir que os cientistas estudassem o material de novas maneiras para abordar novas questões no futuro", disse a diretora da Divisão de Ciência Planetária da sede da Nasa, Lori Glaze, em comunicado.

Os pesquisadores ainda não sabem como ocorrem os deslizamentos de terra no satélite e esperam obter respostas. "Não temos chuva na Lua. Por isso não entendemos bem como os deslizamentos de terra acontecem — disse Juliane Gross, vice-curadora da Divisão de Pesquisa e Exploração Apollo (ARES, na sigla em inglês).

Presença de gases lunares

Duas das amostras coletadas há 50 anos foram seladas a vácuo e esta é a primeira a ser aberta. Cientistas se concentraram primeiro em tentar extrair possíveis gases lunares para depois analisar o material mais de perto.

O tubo protetor externo da amostra foi removido pela primeira vez no início de fevereiro. No dia 23 do mesmo mês, os cientistas iniciaram um processo de semanas para perfurar o tubo principal e coletar o gás contido no interior.

A expectativa é de que no segundo semestre a rocha seja cuidadosamente extraída e quebrada para poder ser estudada por diferentes equipes.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo