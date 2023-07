Amigas de 81 anos viralizam ao registrarem volta ao mundo em 80 dias

Duas amigas com 81 anos embarcaram em uma viagem ao mundo por 80 dias. As estadunidenses do Texas, Ellie Hamby e Sandy Hazelip, viralizaram nas redes sociais após iniciarem o trajeto em janeiro. Juntas, elas já conheceram 18 países e são amigas há mais de 20 anos.

As informações são do Uol. A dupla já acumula quase 30 mil seguidores no Instagram e mais de 50 milhões de visualizações no TikTok.

A viagem das amigas iniciou na Argentina. "De lá, pegamos uma embarcação até a Antártica e navegamos pela região conhecida como Passagem de Drake, famosa por seu mar violento”, disse Hazelip.

A amizade das duas foi fortalecida após a morte dos maridos. Depois do evento trágico na vida das duas, elas passaram a ter o hábito de viajar juntas.

Início da aventura

As amigas chegaram na Antártica sobre uma forte tempestade. "Ondas enormes atingiram o navio e, em determinado momento, todos começaram a perder o equilíbrio e a escorregar. Tudo balançava. Muitos pratos caíram e quebraram. Por sorte, ninguém ficou ferido".

Contudo, Hamby explicou que é "uma sensação sem igual pisar na Antártica". Esse foi o primeiro destino das duas.

Antes de ir a Europa, Hazelip e Hamby visitaram Ilha de Páscoa e Buenos Aires. Embora parecesse um momento de descanso, as duas não estavam aproveitando os países dessa forma. "Não estávamos em férias. Estávamos em uma aventura. Se fossem férias, passaríamos nosso tempo relaxando na praia”, contaram.

Eurotrip

O continente europeu foi a próxima etapa das duas. Um dos destinos escolhidos foi a Finlândia.

"Viajamos até o norte da Finlândia e admiramos a aurora boreal em toda a sua beleza. Enfrentamos temperaturas negativas para ter essa experiência. E esse sempre foi o perfil da nossa viagem", contou Hamby.

Hamby ainda completou que todos os dias as duas queriam viver momento marcantes, em lugares diferentes.

África e Ásia

Após a Eurotrip, as amigas partiram rumo a África. Lá, elas passaram em Zâmbia e Egito, realizando visitas às pirâmides e um voo de balão.

Legenda: As amigas de 81 anos passaram em Zâmbia e Egito, realizando visitas às pirâmides e um voo de balão Foto: Reprodução/Instagram

Juntas, amigas desbravaram a Ásia e estiveram na Índia, Nepal, Japão e Indonésia. Elas conheceram o Taj Mahal, montanhas nevas do Himalaia e paisagens paradisíacas de Bali.

Volta para casa

Antes de voltar aos Estados Unidos, as duas visitaram a Austrália e conheceram Uluru, a mais larga pedra monólito.

Legenda: Juntas, Ellie Hamby e Sandy Hazelip visitaram a Austrália Foto: Reprodução/Instagram

Em solo estadunidense, ainda faltavam três dias para completar os 80 planejados. Então, elas decidiram visitar o Grand Canyon.

"Voltar para os EUA não significou o fim da nossa aventura, pois tínhamos mais três dias para completar os 80 dias de volta ao mundo. E usamos esse tempo para ir até a maravilha que é o Grand Canyon", contou.

Inspiração para outras pessoas

Devido a fama que obtiveram com as viagens, as duas passaram a inspirar outros a também viajarem. "Um senhor de 87 anos, por exemplo, nos enviou uma mensagem dizendo que estava planejando realizar uma viagem que ele tinha batizado como 'Volta ao mundo em 90 dias, aos 90 anos'. Enviamos uma mensagem de volta, dizendo 'vá em frente'", contou Hamby.

Elas também contam que foram reconhecidas no aeroporto de Los Angeles e serem conhecidas como 'vovós viajantes do Tiktok'".