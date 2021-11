Feira do Conhecimento Digital terá presença de multinacionais em evento gratuito

A quinta edição da Feira do Conhecimento Digital (FdC) ocorrerá, neste ano, com programação 100% virtual em plataforma interativa para feiras virtuais 3D. O evento, com 40 horas de conteúdo, ocorre de forma gratuita entre os dias 24 e 26 de novembro e terá presença de empresas multinacionais como Amazon, Ambev, Oracle e Microsoft.

As companhias farão parte de painéis em que serão mostrados cases de sucesso por parte de representantes. Além disso, as empresas debaterão cenários futuros no universo das startups. Tal programação é organizada pelo Corredores Digitais, maior programa de fomento a negócios inovadores do Estado.

A FdC terá, ainda, participação de Roberto Nogueira, CEO da Brisanet, empresa cearense que arrematou lote do leilão do 5G da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Ele contará a trajetória da companhia, criada em Pereiro, no semiárido, até a compra, por R$ 1,2 bilhão, do lote da tecnologia, a ser ofertada na região Nordeste.

Outros destaques do evento são Débora Garofalo, a primeira brasileira indicada ao Global Teacher Prize, considerado o "Nobel da Educação"; o cientista cearense Darlan Cândido, um dos membros do grupo que sequênciou, em 48 horas, o genoma do coronavírus; e as cientistas-mirins Nicole Oliveira e Larissa Paiva, destaques do programa Caça-Asteroides, ligado à Nasa, agência espacial norte-americana.

Para participar, interessados podem se inscrever no site da feira. Veja a seguir resumos dos principais destaques de cada dia do evento, promovido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece).

Centenário de Paulo Freire

O primeiro dia de programação será dedicado ao centenário de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Em razão disso, especialistas abordarão o legado do autor por meio de temas como “Educação e Ciência como prática de liberdade” e “A Pedagogia do oprimido da esperança”. Garofalo dará sua contribuição tratando de "Educação Disruptiva".

Internet das Coisas e startups

Ainda no dia 24, a FdC terá participação do professor Joel Rodrigues para tratar da palestra “Alavancando ambientes inteligentes com Internet das Coisas (IoT)”. O docente é representante do Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), maior organização técnica profissional do mundo dedicada ao avanço da tecnologia para a humanidade.

NFTs

Os tokens não fungíveis (de NFT, do inglês, para "non-fungible tokens) serão tratados no segundo dia de programação. A discussão será instituída por Gustavo Martes, curador da Binária.Art. Já o artista João Portinari, filho de Cândido Portinari, apresentará um projeto inovador, no qual a tecnologia fica a serviço da arte.

No mesmo dia, temas como Bioética, Nanotecnologia e Saúde serão tratados. Entre os convidados, estão os professores Volnei Garrafa, coordenador da Cátedra Unesco de Bioética da Universidade de Brasília (UnB), e Thoroh de Souza, professor da Universidade Mackenzie.

Caça-Asteroides

As cientistas-mirins, por sua vez, estarão entre as atrações do último dia do evento. Ambas representam a iniciativa do International Astronomical Search Collaboration (IASC/NASA) em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), devendo discorrer sobre o programa e os desafios dos estudos astronômicos. O bate-papo terá presença do diretor do Planetário Rubens de Azevedo, Dermeval Carneiro.

A feira também terá integração com Semanas Universitárias Estaduais, estandes virtuais e personalizados de instituições parceiras, com mais de 80 expositores, e debate de temas envolvendo tecnologias disruptivas, inovações e transformações digitais.

Serviço

Feira do Conhecimento Digital 2021 (FdC)

De 24 a 26 de novembro – Evento 100% virtual e gratuito

Inscrições em https://feiradoconhecimento.com.br/

Realização: Governo do Ceará/Secitece