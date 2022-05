Motorista esquece de puxar freio de mão e veículo de R$ 600 mil cai no mar; veja vídeo

Um carro Nissan R35 GT-R caiu no mar nas Filipinas após o motorista esquecer de acionar o freio de mão depois de deixar o veículo em "ponto morto". O caso ocorreu na cidade de Cebu no último sábado (30).

O carro ficou totalmente submerso.

Veja vídeo:

O dono do carro participava de um evento de arrancada de veículos. Avaliado em R$ 600 mil, o Nissan deslizou por uma rampa e foi de encontro às águas. As informações são do O Globo.

O automóvel foi retirado do mar com a ajuda de um gancho e também de mergulhadores.