Ferrari já baniu outros famosos a comprar carros da marca; veja lista

A proibição da Ferrari contra Justin Bieber, em comprar um novo veículo da marca, fez a internet lembrar outros celebridades vetadas pela empresa italiana. Sites especializados em autómoveis como Hotcars e Autoevolution, apontam proibições relacionadas a queixas em redes sociais e até mesmo a ostentação exagerada por parte de compradores.

A marca de carros de luxo baniu o cantor Jamericano de comprar carros da marca, após uma série de negligências dele com um modelo Ferrari 458. Em um dos casos, ele pintou o veículo de azul, substituindo o branco original, o que fere o código de ética para proprietários.

Veja outros artistas com o mesmo problema:

Nicolas Cage

Legenda: Ator comprou um Ferrari Enzo de US$ 1 milhão, em 2003 Foto: Reprodução/YouTube

Famoso por produções dos anos 1980 e 1990, o ator chegou a ter uma extensa coleção de carros, incluindo a compra de um Ferrari Enzo de US$ 1 milhão em 2003.

No ano de 2009, ele acabou sendo forçado a vender todos carros para não declarar falência.

O fato levou a ele a articular o leilão das Ferraris, o que a marca não estava nada satisfeita com isso.

Portais especializados de automóveis, acreditam que a empresa supostamente o proibiram de comprar um carro novo para toda a vida, pois avaliam que o episódio infeliz tinha prejudicado sua marca.

Tyga

Legenda: Rapper comprou chegou a comprar uma Ferrari 458 Spide Foto: Reprodução/Instagram

O rapper Tyga comprou uma Ferrari para Kylie Jenner no aniversário de 18 anos da jovem, nome com quem ele tinha relacionamento.

No mercado de automóveis, Tyga ficou conhecido por comprar carros e depois não pagar seus aluguéis, levando a pelo menos dois de seus carros a serem recuperados. Uma delas era uma Ferrari 458 Spider, com a empresa eventualmente processando-o por não pagar o dinheiro que devia no aluguel.

50cent

Legenda: Cantor teve deixou bateria de carro morrer Foto: Reprodução/Instagram

Se há uma maneira de realmente irritar uma marca de carros que se preocupa profundamente com sua imagem, é comprar um de seus carros e depois reclamar sobre um problema na internet.

O rapper 50 Cent usou as rede sociais para reclamar de uma bateria morta e ainda precisou ser rebocado. Ele usou o Instagram para expressar para reclamar..A imprensa aponta que o fato gerou incômodo na Ferrari.

Blac Chyna

Legenda: Influenciadora já mostrou imagens de veículos em redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora Blac Chyna já mostrou duas Ferraris personalizadas nas redes sociais: uma Califórnia envolta em rosa brilhante e uma 488 com rodas vermelhas brilhantes.

De acordo com a imprensa americana, a Ferrari não tem uma boa impressão de pessoas que usam os carros da marca para chamar atenção, e por isso, Blac Chyna é tida pela mídia especializada como proibida de comprar outro novo veículo.

Chris Harris Jr

Legenda: Atleta é conhecido por vender carros depois de apenas alguns meses de propriedade, Foto: Reprodução/Instagram

Um dos boxeadores mais ricos do mundo, Floyd Mayweather Jr. é um dos nomes dados pela imprensa como presente na lista dos vetados da Ferrari.

Isso se deve, em grande parte, à sua tendência de vender carros depois de apenas alguns meses de propriedade, já que ele os compra principalmente apenas para exibi-los.