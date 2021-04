Novo decreto de combate à pandemia da Covid-19 em Alagoas é anunciado

A reabertura de estabelecimentos como bares, restaurantes e shoppings será liberada aos fins de semana no estado de Alagoas. A medida faz parte do novo decreto estadual anunciado, nesta terça-feira (27), pelo governador Renan Filho.

Os empreendimentos já tinham permissão para operar durante a semana, mas agora passa a ser liberada a abertura aos fins de semana em horário restrito: lojas do Centro e lojas de rua até as 17h, e shoppings até as 20h. No caso de bares e restaurantes, o funcionamento será permitido até as 16h.

A utilização do calçadão à beira-mar e o acesso a praias, rios e lagoas também voltam a ser permitidos nos fins de semana nas cidades alagoanas.

As academias de ginástica têm permissão para abrir aos sábados, mas com limitação de 30% de usuários. E espaços para prática esportiva coletiva com até 25 pessoas serão liberados, mas sem a presença de público.

As novas medidas surgem após a avaliação dos principais indicadores relacionados à Covid-19, que apresentaram tendência de queda nas últimas semanas, segundo o Governo Estadual.

Apesar de iniciar a liberação gradativa de setores da economia, todo o Estado continua na Fase Vermelha do Plano de Distanciamento Social Controlado. A restrição de horário para circulação de pessoas das 21h às 5 horas também fica mantida.

O que pode funcionar em Alagoas