Myrella Amanda, estrela do TikTok, morre em acidente aos 24 anos em Maceió

Uma jovem de 24 anos morreu na madrugada da terça-feira (16), após sofrer um acidente de trânsito em Maceió, Alagoas. Myrella Amanda era influenciadora e mantinha um perfil no TikTok com a namorada Viviane, que estava com ela, mas sobreviveu. As informações são do g1.

As duas seguiam de moto e bateram em um poste, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu a ocorrência. Não há informações sobre quem pilotava o veículo no momento do acidente.

Myrella morreu no local do acidente e Viviane foi socorrida e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE) com trauma na face e no crânio. Após receber alta hospitalar, ela disse nas redes sociais não se lembrar do acidente e ter descoberto sobre a morte da namorada por mensagens que recebeu no celular.

“Não lembro muito bem do acidente, só sei que eu acordei no HGE (Hospital Geral do Estado), em uma maca e aí, hoje de manhã, descobri essa terrível notícia“, disse Viviane, bastante abalada.

Namoro

O casal se conheceu em 2017 e ficou famoso nas redes sociais por compartilhar vídeos sobre a rotina e o relacionamento. Somente no TikTok, o perfil das duas ultrapassava 500 mil seguidores.