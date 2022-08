Dois irmãos morrem em batida de veículo e carreta na volta do enterro da avó, em Minas Gerais

Dois irmãos morreram na tarde dessa quarta-feira (17) após o carro em que estavam colidir com uma carreta no KM 287 da BR-040, em Três Marias, na Região Central de Minas Gerais. Milena Raggazzi, de 30 anos, e Stéfano Raggazzi, 25, voltavam do velório e enterro da avó materna, em Brasília.

O casal é filho de Marcos Raggazzi, diretor do Colégio Bernoulli, em Belo Horizonte. O caçula do educador, Victor Raggazzi, estava no banco de banco de trás do veículo e foi socorrido a uma unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o acidente nas redes sociais às 12h50. O trecho da BR-040 precisou ser interditado. A pista foi liberada somente às 17h47.

As circunstâncias e motivações do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Velório

Marcos Raggazzi, que já havia lamentado a morte da sogra, com quem conviveu por 31 anos, usou novamente o seu perfil pessoal no Instagram para anunciar o velório e sepultamento dos filhos.

"É com a maior dor que uma família pode ter que, comunicamos que os nossos filhos, Milena Raggazzi e Stéfano Raggazzi, serão velados hoje (18/08/22) de 09h às 16h, no Cemitério Parque da Colina”, escreveu.

O grupo Bernoulli Educação suspendeu as aulas desta quinta-feira (18) e decretou luto oficial. "É um momento de muita tristeza e nossos pensamentos estão voltados para o amparo de familiares e amigos".