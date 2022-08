José Luis Cutrale, o 'Rei da laranja', morre aos 75 anos

O empresário José Luis Cutrale morreu aos 75 anos nesta quarta-feira (17). Conforme o g1, ele veio a óbito por causas naturais em sua residência, em Londres.

Também conhecido como 'Rei da laranja', Cutrale atuava na área do agronegócio, sendo dono de uma das maiores empresas de suco de laranja do mundo. A sede ficava em Araraquara, em São Paulo.

A assessoria da empresa não detalhou informações sobre quando acontecerá o velório e o enterro. José Luís deixou três filhos, fruto de sua relação com Rosana Falcioni Cutrale.

Trajetória de Cutrale

José Luis nasceu em São Paulo, em 17 de setembro de 1946. Filho de José Cutrale Jr., auxiliou na fundação da empresa Cutrale, em 1967, que se especializada na produção e distribuição de suco de laranja.

A revista Forbes de 2022 apontou que José Luis Cutrale era a 1579ª pessoa mais rica do mundo e 21ª do Brasil. O "Rei da laranja" tem fortuna estimada de US$ 1,9 bilhão (R$ 8,8 bilhões).

A empresa dele fornecia suco concentrado de laranja para as marcas da Coca-Cola: Minute Maid e Simply Orange. Além da laranja, ele também concentrava investimentos em soja, salada e snacks, assim como em setores imobiliários, financeiros e de saúde.