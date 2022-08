Professora morre ao ser estuprada e empalada no litoral de São Paulo

Uma mulher de 48 anos foi estuprada e morta ao ser empalada por um cabo de vassoura em São Vicente, no litoral de São Paulo, segundo informações do g1. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O caso aconteceu na última segunda-feira (15) e é investigado pela Polícia Civil.

Cleonice Antônio Santos era professora aposentada e teve o intestino grosso perfurado ao ser empalada, ocorrência descrita quando algum objeto atravessa o corpo.

Segundo o laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML) obtido pelo g1, a causa da morte da professora foi "choque séptico", ou seja, uma infecção generealizada, causada pela perfuração.

Os médicos do Hospital Municipal de São Vicente (SP) chegaram a fazer uma laparotomia exploratória, procedimento cirúrgico em que o abdomen é aberto e os órgãos abdominais são examinados em busca de lesões ou doenças.

Polícia investiga como morte suspeita

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informa que o caso é tratado pela Polícia Civil como morte suspeita. Já a artesã Luzinete Aragão, prima da vítima, disse que a família suspeita do namorado de Cleonice, que teria desaparecido após levá-la ao hospital. Ele não foi localizado.

À filha da vítima, o namorado disse que Cleonice foi socorrida por ele após "se sentir mal". Um boletim de ocorrência foi registrado no 1º Distrito Policial de São Vicente na segunda-feira (15).