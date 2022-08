Chefe de tráfico é preso no Maracanã durante jogo do Fortaleza e Fluminense

O suspeito de chefiar o tráfico de drogas do Complexo do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi preso no Rio de Janeiro na quarta-feira (17) pela Polícia Militar enquanto assistia à partida entre Fluminense e Fortaleza no Maracanã. As informações são do G1.

Conhecido como Foka, Marco Aurelio dos Santos Rocha, estava com uma camisa do time estampada com o próprio apelido nas costas. A ação foi realizada por agentes do 39º BPM (Belford Roxo) e do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe).

Dois mandados de prisão já haviam sido abertos por tráfico. Informações da Polícia Militar dão conta de que ele é o responsável por vários homicídios em Belford Roxo.

