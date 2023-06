Criança de 2 anos morre dois dias após engolir moeda em Maceió

Uma criança de 2 anos morreu nessa quarta-feira (14) em Maceió, devido a complicações provocadas pelo ingestão de uma moeda de 10 centavos. Jackson Moisés Chagas havia engolido o objeto dois dias antes, quando estava em casa, no município de União dos Palmares, Interior de Alagoas.

Um familiar, que não quis se identificar, relatou que o garoto encontrou o dinheiro em cima da cama da mãe, enquanto ela penteava o cabelo de uma das três irmãs mais velhas da vítima.

Quando ela estava penteando o cabelo da Maria, o Moisés colocou a moeda na boca e a filha dela falou 'mãe, acho que o Moisés engoliu uma moeda que estava em cima da cama'. Quando ela viu, a boquinha dele já estava saindo baba e levou ele para o hospital", detalhou ao portal G1.

Moisés foi levado às pressas para o Hospital Regional da Mata, em União dos Palmares. Na terça-feira (13), foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, devido ao agravamento no quadro.

A moeda só foi retirada do menino na manhã dessa quarta-feira. Por volta das 17h do mesmo dia, ele acabou não resistindo às complicações, como pneumonia e parada cardíaca, e morreu.

Moisés era o filho mais novo de uma família com outras três irmãs mais velhas. Ainda conforme a parente relatou ao G1, a responsável por eles é uma mãe solo muito cuidadosa.

