Turista do Ceará é morto a tiros em Porto de Galinhas e esposa fica ferida; suspeitos são cearenses

Um turista cearense de 31 anos foi morto a tiros nesse domingo (12), na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco, e sua esposa ficou ferida. Três homens — dois com 24 anos e um com 28 anos — foram capturados pela Polícia local horas depois, suspeitos de envolvimento no crime.

A sobrevivente relatou à Polícia Militar de Pernambuco que tanto o marido dela como os presos pertenciam a uma organização criminosa com atuação no Ceará. No entanto, a vítima teria pedido desligamento da facção e, desde então, estava sendo jurada de morte.

A Polícia Civil confirmou que os três presos têm envolvimento com o tráfico de drogas em Fortaleza e que "a motivação [para o crime] seria um conflito com a atividade criminosa naquela localidade". O caso segue em investigação pela 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios.

Prisões

O óbito do turista foi constatado na manhã do domingo por policiais militares do 18º Batalhão. Depois, com informações fornecidas pela esposa da vítima, os oficiais foram até a pousada onde os suspeitos estavam hospedados, e, ao chegarem lá, encontraram o trio se preparando para ir embora.

A possível arma utilizada no homicídio e na tentativa de homicídio foi entregue à Polícia no domingo à noite por um homem que informou tê-la encontrado debaixo do seu carrinho de comércio, próximo ao local do crime.

Esposa ferida

A esposa da vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e socorrida para uma unidade de saúde local. Depois, foi encaminhada para o Hospital da Restauração.