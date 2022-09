Turista de Brasília morre, e irmão desaparece em Porto de Galinhas

Dois turistas do Distrito Federal se afogaram, por volta das 7h desta terça (6), na Praia do Merepe, em Porto de Galinhas, litoral sul de Pernambuco. Conforme o portal Metrópoles, a Prefeitura de Ipojuca confirmou que um deles morreu e o outro continua desaparecido.

Uma das vítimas, identificada como Lindomar Ferreira dos Santos, 39 anos, viu o irmão, Leomar Ferreira dos Santos, 42, se afogando e tentou salvá-lo. Os dois, no entanto, teriam sido levados pelas ondas.

Segundo informações da Prefeitura, Lindomar se afogou, foi resgatado pelos salva-vidas e encaminhado para o Posto de Saúde de Porto de Galinhas, mas não resistiu.

Irmãos curtiam dias de lazer em casa alugada

Os irmãos viajavam em família e teriam alugado uma casa à beira-mar, próxima à Praia do Merepe, região considerada imprópria para banho. Chegaram ao local nessa segunda (5) e ficariam até a próxima (12).

A Prefeitura mobilizou 40 salva-vidas nas buscas e contou com ajuda do helicóptero dos bombeiros. Até as 11h45, Leomar não havia sido encontrado.

“A Prefeitura está prestando assistência à família das vítimas, e as buscas só terminarão quando a vítima for encontrada”, informou.