Jiboia de 2 metros é resgatada de árvore em Pernambuco

Uma jiboia de cerca de 2 metros foi resgatada de uma mangueira no município de São Lourenço da Mata, no Grande Recife (PE), no último sábado (20). Moradores da localidade foram auxiliados por uma equipe voluntária de bombeiros civis. As informações são do g1.

A cobra foi avistada pelos moradores do Loteamento São João e São Paulo ainda na sexta-feira (19). A mangueira onde ela estava fica na residência da dona de casa Ednice Maria Passos.

Ela disse ao g1 que os vizinhos chamaram o Corpo de Bombeiros depois de ligarem para instrutores de um curso de bombeiro civil. Os bombeiros disseram que, ao chegarem ao local, o animal já havia sido removido.

'Foi uma anaconda', diz moradora

"Cobra é apelido, foi uma anaconda. O pessoal queria fazer uma panelada com a cobra. Ela ligou para proteger o animal, para fazer o resgate logo", afirmou Ednice.

O réptil, uma jiboia de cauda vermelha fêmea de aproximadamente 15 quilos, foi colocada dentro de um saco, e a descida da árvore foi amortecida por um colchão. Em seguida, ela foi liberada numa área da Mata do Brennand, na Zona Oeste do Recife.

Segundo o Instituto Butantan, embora sejam evolutivamente da mesma família, jiboias e anacondas (ou sucuris) são diferentes em aparência, hábito e tamanho. Anacondas são mais comuns em ambientes aquáticos, enquanto as jiboias são terrestres.