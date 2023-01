Trio suspeito de integrar facção criminosa é preso no Interior do Ceará

Três pessoas suspeitas de envolvimento com o crime organizado foram presas, nessa quinta-feira (19), pela Polícia Civil em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e em Juazeiro do Norte, no Cariri. O trio seria membro de uma facção atuante no Ceará.

Na ação, os agentes de segurança capturaram Daniel dos Santos Celestino, de 25 anos, Emenson Sérgio Martins Barroso, de 30 anos, e Soraia da Costa Barros, de 35 anos. Ao todo, a operação da corporação cumpriu 15 mandados judiciais, sendo três deles de prisão e 12 de busca e apreensão.

Os dois homens detidos possuem passagem por outros crimes. O mais novo tem antecedentes criminais por porte e posse ilegal de arma de fogo, em Fortaleza. O outro tem histórico por tráfico de drogas, em Juazeiro do Norte.

Durante as buscas, os policiais apreenderam celulares que devem auxiliar novas investigações e na identificação de outros suspeitos.

Os três presos foram conduzidos para as delegacias das cidades onde ocorreram as capturas. Nas unidades policiais, foram cumpridos os mandados de prisão preventiva por integrar organização criminosa.

