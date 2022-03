Transexual e cumprindo medida em Centro Socioeducativo; quem é o jovem aprovado em 2º lugar no Enem

Aos 18 anos de idade, com histórico de infração e abandonado pelos pais, Gabriel (nome social) se apegou a uma chance de recomeço. Foi dentro de um centro socioeducativo no Ceará que ele se dedicou aos estudos e agora se orgulha da aprovação para ingressar em um curso por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Gabriel foi aprovado em 2º lugar para o curso de Música, no Instituto Federal do Ceará (IFCE), em Crateús, Interior do Ceará. No início desta semana, recebeu progressão de semiliberdade assinada pelo juiz da 5ª Vara da Infância e da Juventude, Manuel Clístenes, e foi transferido para o equipamento do município onde irá estudar.

Para os que não conviviam de perto, Gabriel "tinha tudo para dar errado". Ele já estava há alguns meses no acolhimento institucional do Centro Socioeducativo Aldaci Barbosa (unidade feminina). Chegou ao prédio depois de uma discussão com outro jovem e já não tinha mais ligação com a família, por ter sido renegado pelos pais ao dizer que era transsexual.

A diretora do Centro, Elisa Barreto, conta que eram constantes as crises de ansiedade do adolescente, até que ele encontrou na música a saída para lidar com a situação adversa: "Nós começamos a perceber que ele era estudioso, lia muito, aprendeu a tocar violão e outros instrumentos".

Não demorou até que os colaboradores do Centro Socioeducativo reconhecessem o talento do garoto. Aos 11 anos, Gabriel já havia tocado um instrumento na Banda Municipal de Nova Russas, mas deixou de lado a aptidão.

SONHO SE TORNOU REALIDADE

Com o apoio dentro do equipamento, ele voltou a tocar e ter aulas. Conforme a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas), o adolescente recebeu um clarinete e aflorou o talento.

Gabriel “Na vida, é possível vencer, crescer e ser novamente um cidadão. Esse sonho, que está dentro de mim, vai se tornar realidade”.

Foto: George Braga/Divulgação Seas

Para Elisa, o menino percebeu que podia ter um futuro diferente e se despertou a crescer. “Logo que ele chegou, fomos descobrindo suas habilidades. Em tão pouco tempo, passou a enxergar as coisas boas. E ele consegue fazê-las bem. As oportunidades devem ser aproveitadas. O Gabriel aprendeu isso e colocou em prática”, destaca a diretora.

O treino constante na escrita colaborou para aprovação. Gabriel se orgulha dos 720 pontos obtidos na prova de Redação. A notícia da aprovação foi descoberta pelo próprio jovem.

Elisa conta que as técnicas pensaram uma forma especial de informá-lo. Para isso o chamaram e o levaram até um computador. "Quando ele abriu o site estava tão nervoso que não conseguia ver o próprio nome. Passou a lista várias vezes e aí se viu em segundo lugar. Foi uma cena linda", recorda.

Por não ter parentes em Crateús, neste primeiro momento Gabriel permanecerá em um equipamento do Estado, no regime de semiliberdade. A ideia é aguardar que ele adquira autonomia financeira para morar sozinho. “Hoje sou uma pessoa muito feliz. Agradeço a todos que me deram a chance de ser gente outra vez”, disse o futuro músico, à Seas.