Resultado do Enem 2021 já está disponível; MEC antecipou divulgação

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 saiu na noite desta quarta-feira (9). O Ministério da Educação resolveu antecipar as notas, que já estão disponíveis na página do participante desde as 19h.

A previsão de divulgação das notas do Enem 2021 inicialmente era esta sexta-feira (11), porém o ministro Milton Ribeiro anunciou nesta noite a divulgação surpresa para os candidatos.

Em vídeo, o ministro comenta que muitos estudantes estavam pedindo a antecipação do resultado.

"Confira sua nota e lembre-se de consultar o cronograma oficial do Sisu, ProUni e Fies. Boa sorte a todos!", finalizou o titular do Ministério da Educação (MEC).

Boas notícias! Antecipamos para hoje a divulgação do resultado do Enem. A partir das 19 horas, já será possível ter acesso ao resultado na Página do Participante. Boa sorte! pic.twitter.com/GaZ9sqi1Lx — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) February 9, 2022

SiSU

As inscrições para o primeiro processo seletivo do Sisu 2022 vão ocorrer entre os dias 15 e 18 de fevereiro, após a divulgação das notas do Enem 2021. O resultado da primeira edição deve ser publicado no dia 22 de fevereiro.

Para se candidatar às vagas, é preciso acessar o site do Sisu, informar o número de inscrição no Enem 2021 e selecionar, por ordem de preferência, até duas opções nas vagas ofertadas pelas instituições participantes do programa. As opções podem ser alteradas ao longo do período de inscrições. Será validada a última escolha.