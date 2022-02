Enem 2021: resultados são divulgados na sexta-feira (11)

As notas individuais dos candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 serão divulgadas nesta sexta-feira (11). O resultado da avaliação pode ser usado para o ingresso em vagas de instituições de ensino superior públicas ou privadas, além de faculdades fora do País.

Tantos os inscritos na versão regular da prova, quantos os que fizeram a reaplicação, no início de janeiro, terão acesso à pontuação na data.

Ao todo, os estudantes responderam 180 questões de múltipla escolha sobre Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, além de terem dissertado sobre o tema "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil" e, no caso da reaplicação "Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil".

Gabarito oficial

Em dezembro de 2021, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os gabaritos oficiais das provas objetivas.

Apesar dos estudantes terem acesso às respostas anteriormente a data de divulgação dos resultados, não era possível saber calcular a nota do exame. Isso porque o Enem é corrigido com base na chamada teoria de resposta ao item (TRI), que considera, entre outros fatores, a coerência de cada participante na própria prova.

Ou seja, se o candidato acertar questões difíceis, é esperado que acerte também as fáceis. Se isso não acontecer, o sistema entende que pode ter sido por chute. Então o aluno pontua menos que outro candidato que tenha acertado as mesmas questões com níveis mais altos, mas que também tenha acertado as fáceis.

Inscrições SISU

As inscrições para o primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SISU) vão ocorrer entre os dias 15 e 18 de fevereiro, após a divulgação das notas do Enem 2021. O resultado da primeira edição deve ser publicado no dia 22 de fevereiro.

Para se candidatar às vagas, é preciso acessar o site do programa, informar o número de inscrição no Enem 2021 e selecionar, por ordem de preferência, até duas opções nas vagas ofertadas pelas instituições participantes do programa. As opções podem ser alteradas ao longo do período de inscrições. Será validada a última escolha.

Nota de corte

Durante o período de inscrição, uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte (menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados) para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.

A nota de corte, contudo, é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição, não sendo garantia de seleção para a vaga ofertada, alerta o Ministério da Educação.

O sistema não faz o cálculo em tempo real e a nota de corte é modificada conforme a nota dos inscritos. A nota de corte será informada pelo sistema somente a partir do segundo dia de inscrição.

CALENDÁRIO SISU 2022.1

Período de inscrições: 15 a 18 de fevereiro;

Resultado da chamada regular: 22 de fevereiro;

Matrícula da chamada regular: 23 de fevereiro a 8 de março;

Prazo para participar da lista de espera: 22 de fevereiro a 8 de março;

Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data: 10 de março.