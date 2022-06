Tiroteio em Aquiraz deixa jovem morto e três pessoas feridas neste domingo (19)

Um jovem de 20 anos foi morto e outras três pessoas ficaram feridas na madrugada deste domingo (19) na localidade de Sítio Ferreira, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as investigações estão a cargo da Delegacia Metropolitana de Aquiraz, que ainda está fase de "apurar a autoria do crime e as circunstâncias dos fatos".

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e pela Polícia Civil.

Segundo a pasta, um homem de 20 anos morreu no local da ocorrência por disparo de arma de fogo. Outros dois homens, de 21 e 26 anos, e uma terceira pessoa também do sexo masculino, mas sem identificação formal, também foram atingidos. Os três foram levados para unidades hospitalares da região.

A nota da SSPDS não traz mais detalhes sobre o estado de saúde das três vítimas.

A Secretaria informou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações para as forças policiais. O telefone direito da Delegacia Metropolitana de Aquiraz é 3101.2816.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o Whatsapp 3101-0181.

