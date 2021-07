Terceirizados são suspeitos de introduzir drogas em avião no Aeroporto de Fortaleza

Policiais federais deflagaram a "Operação 85", na manhã desta segunda-feira (12). Cerca de 20 agentes estão cumprindo três mandados de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão contra grupo atuante no tráfico internacional de drogas pelo Aeroporto de Fortaleza.

A investigação identificou indícios de atuação de empregados terceirizados do Aeroporto de Fortaleza no crime, que atuaram na introdução clandestina da droga no compartimento de carga de aeronave.

Se condenados, os suspeitos poderão cumprir penas de até 40 anos de reclusão, conforme artigos 33, 35 e 40 da lei 11.343/2006.

Investigações

Os mandados expedidos pela Justiça Federal são endereçados em domicílios de investigados nas cidades de Fortaleza e Aquiraz.

A operação decorre de Inquérito Policial instaurado em abril de 2021, para apurar crime de tráfico internacional de drogas, a partir da apreensão de 85 kg de cocaína em Lisboa – Portugal, em voo que partiu de Fortaleza/CE na noite de 17 de abril.

As investigações continuam com análise do material apreendido na operação policial. O nome da operação remete ao peso da droga apreendida.