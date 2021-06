Suspeitos de integrar grupos criminosos que atuam no tráfico de drogas são presos pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (24), 17 mandados de prisão contra suspeitos de participar de grupos criminosos que atuam no tráfico de drogas do Estado. Do total, 14 estavam em liberdade e foram presos e três já estavam detidos no sistema prisional.

Os mandados foram cumpridos no âmbito da operação Tentacles, deflagrada hoje, que faz parte das ações da Operação Narco Brasil do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Ao todo, foram expedidos 31 mandatos de prisão e busca e apreensão.

Segundo a PCCE, os suspeitos atuavam na Capital, Maracanaú, Eusébio e Caucaia e demais municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Narcóticos (Denarc), durante oito meses.

Conforme levantamentos das investigações, os alvos da operação estão envolvidos com o narcotráfico e crimes como homicídios e comércio ilegal de arma de fogo.

O titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron, afirmou que o objetivo é desarticular as quadrilhas que atuam no tráfico de drogas e, consequentemente, reduzir a violência.

Legenda: A coletiva de imprensa ocorreu no fim da manhã desta quinta-feira (24) Foto: Leabem Monteiro/SVM

“Quando se fala de Capital e Região Metropolitana, temos uma estatística de que cerca de 80% dos homicídios têm motivação de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas”, afirmou durante coletiva nesta manhã.

“Então, reprimindo e com ações como essa, teremos uma redução de homicídios e o enfraquecimento de grupos criminosos, pois eles sofrerão asfixia financeira e ocorrerá uma melhora da sensação de segurança e dos índices de criminalidades”, complementou.

Nesta manhã, ainda foram aprendidos dois veículos, dezenas de aparelhos, além do flagrante de uma mulher com 119 gramas de cocaína.

A ofensiva contou com 150 policiais civis e 40 viaturas e continua ao longo deste dia. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados para não prejudicar o andamento da operação.