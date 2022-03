Suspeito de sequestrar empresários é preso em flagrante em Pacajus

Um homem identificado como José Maria Rocha, de 59 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Antissequestro (DAS), na última terça-feira (22), no município de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O alvo é investigado por envolvimento em crimes de ameaças e extorsões. Ele é suspeito de raptar as vítimas, algumas delas empresários, e solicitar uma quantia em dinheiro para liberá-las.

Ameaças e extorsões

José Maria Rocha ainda estava em posse de quatro armas de fogo, duas espingardas e dois revólveres, além de munições. Outras investigações apontam a participação dele em roubos a banco e a carros-fortes.

Segundo investigações policiais, o suspeito, que não possui antecedentes criminais, é responsável por fabricar e vender armas de fogos. Além da fabricação, ele é apontado como mentor e executor de diversos crimes de extorsão mediante sequestro.

Empresários eram alvo

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), José Maria Rocha escolhia suas vítimas baseando-se no poder aquisitivo delas. Em seguida, essas pessoas eram arrebatadas e levadas a um local ermo, onde eram ameaçadas e agredidas.

Posteriormente, eram liberadas com as obrigações de pagar a quantia exigida por ele. Caso a vítima não pagasse, o suspeito seguia com as ameaças, além de algumas vezes efetuar disparos de arma de fogo no comércio ou nas residências delas.

Ainda segundo os trabalhos policiais, ele é investigado por participar de alguns roubos contra instituições financeiras.