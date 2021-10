Suspeito de extorquir autoridade religiosa pela internet é preso em Quixadá, no interior do Ceará

Um homem de 30 anos, suspeito de extorquir uma autoridade religiosa através de um aplicativo de mensagens, foi preso nesta sexta-feira (15), em Quixadá, no interior do Ceará.

A Operação “Manus Dei”, que significa “Mãos de Deus”, conduzida pela Delegacia Regional de Quixadá, foi iniciada em 31 de agosto de 2021, após denúncias sobre um crime de extorsão, que ocorria desde 22 de agosto.

De acordo com a Polícia Civil, Fernando Araújo Bastos, de 30 anos, sem antecedentes criminais anteriores, ameaçou divulgar fotos e vídeos íntimos de um suposto padre da cidade, que seria próximo à autoridade religiosa.

Com as informações, os investigadores passaram a diligenciar e apurar, com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin), chegando à identificação de Fernando Bastos e o endereço dele, além de identificar os perfis falsos em redes sociais nos aplicativos utilizados pelo investigado para extorquir a vítima.

Responsabilização criminal

O delegado Marcos Renato, da Delegacia Regional de Quixadá, diz que foram solicitados os mandados de prisão e de busca e apreensão ao Poder Judiciário.

"Já com o documento em mãos, fizemos a prisão do homem e a busca domiciliar para apreender os aparelhos eletrônicos utilizados pelo suspeito, além da procura pelo suposto vídeo mencionado por ele, já que o armazenamento deste tipo de conteúdo sem autorização, também resulta em responsabilização criminal", afirma.

'Farsa'

A princípio, nenhum material pornográfico foi encontrado. Já o Fernando Bastos falou que não tinha o vídeo. Que tudo, na verdade, era uma farsa só com o objetivo de conseguir o dinheiro solicitado à vítima.

Mas, com a apreensão dos equipamentos eletrônicos, será possível analisar o material. O caso permanece em apuração, e a Polícia Civil apura se o investigado já cometeu o mesmo crime contra outras vítimas.