Síndicos denunciam estelionato de empresa de condomínio em Fortaleza; dívidas chegam a R$ 1 milhão

Síndicos de pelo menos 12 condomínios localizados em Fortaleza e na Região Metropolitana denunciaram a empresa Marrero Predial por estelionato e apropriação indébita. Segundo os denunciantes, a empresa administra cerca de 100 residenciais e presta serviços terceirizados de administração financeira, contábil e jurídica. Somando todos os prejuízos, a conta está em mais de R$ 1 milhão em dívidas no caixa desses condomínios.

Conforme apuração da TV Verdes Mares, um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso e os síndicos realizaram uma queixa-crime contra a empresa.

De acordo com a denúncia, os primeiros indícios de fraude começaram a aparecer desde o fim do ano passado, com atraso de pagamentos de contas de luz, água, gás e falta de repasse de encargos tributários para funcionários dos condomínios.

Entre os bairros dos prédios residenciais afetados estão Messejana, Antônio Bezerra, Parangaba, Aldeota, Meireles, Benfica e Centro.

Como ocorriam as fraudes

os gestores dos condomínios repassavam a arrecadação para a empresa terceirizada;

a empresa confirmava todos os pagamentos com comprovantes supostamente fraudados;

os condomínios começaram a ter corte de serviços e cobranças de multas por parte da Receita Federal, por exemplo.

Legenda: Vítimas fizeram um grupo no WhatsApp para compartilhar informações sobre os golpes Foto: Reprodução/Tv Verdes Mares

Legenda: Síndico tentou contato com os sócios do Marrero Predial Foto: Reprodução/Tv Verdes Mares

Investigação

A Polícia Civil investiga as circunstâncias das denúncias. A delegacia de defraudações está em fase de intimação dos denunciantes para colher depoimentos.

Segundo os denunciantes, a empresa Marrero Predial não responde às tentativas de contato. Eles afirmam que a empresa chegou a mudar de sede e de nome.

Versão da empresa suspeita

Procurado pelo Sistema Verdes Mares, um dos sócios da empresa comentou sobre as acusações. Ele disse ser responsável pelo atendimento aos clientes e um segundo sócio ficava a cargo das atribuições financeiras.

Ele ainda afirmou que esse segundo homem se ausentou totalmente da empresa e parou de responder aos contatos. O primeiro sócio disse ter saído da sociedade e dado baixa na empresa, mas não respondeu como a Marrero irá resolver a situação com os clientes.