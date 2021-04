Quatro suspeitos são presos após balearem policial militar no interior do Ceará

Quatro suspeitos foram presos após balearem um policial militar na manhã desta sexta-feira (30) em Baturité, no Ceará. Além do ataque ao agente, o grupo é suspeito de participação em um homicídio. Quatro armas de fogo também foram apreendidas.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma composição de Polícia foi atender a uma ocorrência na região, quando se deparou com o grupo armado, suspeito de cometer homicídio no bairro Prourb. Houve troca de tiros, com um policial sendo ferido no ombro. Um dos suspeitos também foi baleado.

O policial, socorrido, não corre risco de morte. Já o suspeito baleado foi a óbito mesmo após o socorro. Equipes das polícias Civil e Militar prenderam quatro suspeitos, mas seguem com buscas na região visando a capturar outros envolvidos.