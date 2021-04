Polícia prende um dos suspeitos de estupro coletivo em Mombaça

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, na noite desta quinta-feira (29), em Fortaleza, um dos suspeitos de participar do estupro coletivo de duas crianças em Mombaça, no Sertão Central do Ceará. Outros três homens suspeitos de participação no crime seguem foragidos.

Segundo o delegado titular da delegacia de Mombaça, Rodrigo Delamary, ele tem 31 anos e é natural do município. O homem se encontra no 32º Distrito Polícial (DP), no bairro Granja Lisboa, onde está sendo registrado o flagrante.

A identidade do suspeito não foi divulgada. A prisão foi realizada pela Força Tática do 17° Batalhão da PMCE.

O crime teria acontecido em um açude do distrito de Morada Nova, na última segunda-feira (26), quando uma criança de 9 anos e uma adolescente de 12 anos brincavam no local, de acordo com uma parente das vítimas.

Crime

Um familiar relatou que o grupo embebedou as meninas antes de cometer o estupro. Elas foram deixadas em uma vila próxima ao local e levadas a um hospital de Tauá, município próximo.

De acordo com o parente, a criança e a adolescente estavam sangrando e desorientadas. Um Boletim de Ocorrência (B.O) também foi registrado na delegacia de Mombaça na última terça-feira (27).

Os homens foram identificados pela menina mais velha, depois de ela ter acordado na unidade de saúde.