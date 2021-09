Quadrilha invade banco, arromba cofre e furta dinheiro durante a madrugada no Interior do Ceará

Um ataque a uma agência bancária foi registrado na madrugada deste domingo (5), no Cedro, município do Interior do Ceará. Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), criminosos invadiram o estabelecimento, arrombaram cofres do local e subtraíram uma quantia em dinheiro, de valor não informado.

O furto foi registrado por meio de um Boletim de Ocorrência na Delegacia Regional de Icó. Nas imagens é observado que foram causados pequenos danos à estrutura do cofre possivelmente após uso de explosivos.

Por nota, a SSPDS informou que policiais civis e militares realizam diligências com intuito de identificar e capturar os envolvidos no crime. Até a tarde deste domingo nenhum suspeito foi preso.

O caso deve ser transferido para a Delegacia Municipal de Cedro, que dará continuidade às investigações. A população pode contribuir, caso tenha informações que auxiliem os trabalhos policiais.

"As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia", segundo a Pasta.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança