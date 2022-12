Quadrilha é presa pela PM com 207 kg de maconha e fuzis na Região Metropolitana de Fortaleza

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em publicação

Diante da atitude suspeita, a composição realizou a abordagem às cinco pessoas. Por meio de uma vistoria no veículo, os policiais militares encontraram quatro caixas com aproximadamente 40 quilos de maconha em cada uma, totalizando 160 quilos. Ao serem questionados, os suspeitos não informaram a origem dos entorpecentes. No entanto, pouco tempo depois, dois deles informaram a localização do restante do material."