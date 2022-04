Psicóloga denuncia racismo em loja: ‘vendedor pediu minha bolsa para eu entrar no provador

Uma mulher entra em uma loja de roupas, seleciona algumas peças para experimentar e se direciona ao provador. A cena seria comum não fosse pelo constrangimento de ser solicitada a entregar a bolsa ao vendedor para ter acesso ao provador.

O caso aconteceu com a psicóloga Michele Maciel, de 33 anos, em uma loja da Capital cearense nessa sexta-feira (22), que denuncia ter sofrido uma situação de racismo em uma unidade da Adidas, localizada no North Shopping Fortaleza.

“Na hora fiquei estarrecida, porque isso nunca havia acontecido comigo. O vendedor pediu minha bolsa e pertences para eu entrar no provador. Frequento outras unidades da loja e isso nunca tinha acontecido. Entreguei meus pertences e entrei no provador em choque, sem conseguir dizer nada a respeito”.

A psicóloga relata que, após entrar no provador, ficou sentada ainda em choque. “Passou o mundo pela minha cabeça, me questionando se fiz algo para que entendessem errado, comecei a pensar se fosse uma pessoa branca isso teria acontecido?”.

Atuação questionada

Após conseguir reagir à situação, Michele diz ter saído do provador e ter falado ao vendedor: “me interessei pelas peças, mas não vou levá-las porque estou me sentindo muito incomodada com o que acabou de acontecer”, ao que ele respondeu: “é, eu percebi. Você quer falar com a gerente?”.

“Eu estava muito nervosa, gaguejava bastante. A gerente veio falar comigo e em nenhum momento houve uma escuta sensível, ela sempre queria explicar que aquilo era um protocolo da loja, mas protocolos podem ser mudados. Não consigo interpretar isso como não sendo racismo”, contesta.

Ao sair da loja, Michele se direcionou ao seu carro e, segundo ela, a reação possível foi de chorar no interior do veículo. “Desde então pensei muito sobre o ocorrido, escutei outras pessoas que frequentam a loja que me disseram não passar por isso, então como funciona esse protocolo?”.

A psicóloga relatou que fez o Boletim de Ocorrência para denunciar formalmente à polícia a situação ocorrida, entrou em contato com a ouvidoria do shopping e prestou uma reclamação no site Reclame Aqui.

Michele Maciel psicóloga “Não é para fazer burburinho, é pra que isso seja repensado e que mudanças de protocolos sejam realizadas e situações como essa não voltem a acontecer”.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSPDS) informou que a Polícia Civil (PC-CE) apura uma denúncia de racismo, que teria ocorrido em uma loja de departamento no bairro São Gerardo.

"O caso aconteceu nessa sexta-feira (22), após a vítima, uma mulher de 33 anos, ter sido obrigada a entregar seus pertences enquanto utilizava um provador. Nesse sábado (23), um Boletim Eletrônico de Ocorrência (BEO) foi registrado pela vítima e transferido para a Delegacia do 3º Distrito Policial, que ficará a cargo das investigações".

Apuração do caso

Por nota, o North Shopping Fortaleza informou que “não tolera nenhuma forma de discriminação e ressalta que, assim que tomou conhecimento do ocorrido, buscou contato com a cliente e com a loja para que todas as medidas cabíveis de enfrentamento ao tema sejam tomadas”.

“O shopping reforça ainda que a situação narrada não faz parte dos valores da empresa, que baseia a abordagem com o público de forma geral em valores como ética, respeito, humildade e transparência”, acrescentou.

A reportagem entrou ainda em contato com a assessoria da Adidas Brasil, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.