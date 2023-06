Profissional de educação física relata ter sofrido tentativa de homicídio no trânsito de Fortaleza

O profissional de educação física Hilley Peixe denunciou nas redes sociais, no último sábado (24), ter sofrido uma tentativa de homicídio no trânsito, em Fortaleza. O caso teria acontecido no fim de abril quando ele foi atropelado por uma caminhonete.

Hilley contou que estava a caminho do trabalho, de motocicleta, quando parou em um semáforo vermelho na área destinada a motos. O motorista de um veículo teria parado logo atrás e ficado acelerando mesmo com o sinal vermelho.

Quando o semáforo abriu, o motorista teria realizado uma ultrapassagem perigosa, ocupando a ciclofaixa e fazendo Hilley se desequilibrar. Após se recuperar do susto, o instrutor alcançou o carro e gesticulou perguntando se o motorista estava louco.

"Logo em seguida, ele já veio acelerando muito o carro em cima de mim e eu, assustado, parei na esquina onde a preferencial não era minha, pois, na minha cabeça, ele ultrapassaria pela minha esquerda", relatou o profissional. No entanto, o motorista acelerou e atropelou o motociclista, no cruzamento das ruas Alfredo Ladislau e Delmiro Gouveia. "Depois que me derrubou continuou acelerando, porém, minha moto travou o pneu de trás dele e não conseguiu prosseguir e passar por cima de mim".

No vídeo, com imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que a caminhonete atinge o motociclista. Em um segundo ângulo, é possível perceber que, segundos antes, o motorista parece tentar desviar do motoqueiro, mas aparenta voltar atrás e o atropela.

Ainda conforme a publicação, o motorista gritava que iria matar o instrutor e que "ria e debochava".

A vítima não sofreu fraturas, mas os ferimentos o impediram de sair da cama por 22 dias. "Ainda estou voltando às atividades normais e já vão se passar dois meses. E ele em nenhum momento se mostrou arrependido e muito menos me ajudou", alega.

Polícia Civil investiga o caso

Procurada, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que apura as circunstâncias de uma tentativa de homicídio registrada no último dia 28 de abril, no bairro Aldeota.

"O caso está a cargo do 2º Distrito Policial (DP), unidade que instaurou um inquérito policial e realiza diligências e oitivas para concluir as investigações".

Em entrevista à TV Verdes Mares, no entanto, Hilley disse que o inquérito policial foi aberto somente 2 meses após o ocorrido, e que foi chamado para prestar depoimento na semana passada.

A PC-CE também reiterou que quem possuir informações que possam contribuir com as investigações podem realizar denúncias pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ou pelo (85) 3101-1344, número do 2º Distrito Policial (DP).