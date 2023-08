Prefeito é preso no Aeroporto de Fortaleza ao tentar embarcar com arma

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Fortaleza, na noite dessa terça-feira (1º), ao tentar embarcar armado em um voo, sem o porte legalmente concedido para o transporte da arma. A pistola calibre 9 mm com 15 munições foi apreendida.

O flagrante aconteceu no momento em que o suspeito, que é prefeito de uma cidade em Goiás, tentava embarcar em voo particular para o estado do Centro-Oeste.

Segundo alegado pelo prefeito, ele acreditou que um porte obtido para outra arma, calibre .380, permitiria o transporte de qualquer arma em seu poder.

Legenda: Arma apreendida com prefeito cidade goiana no Aeroporto de Fortaleza Foto: Divulgação/Polícia Federal

Crime prevê pena de até seis anos

O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi indiciado por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que prevê pena de reclusão de até seis anos e encontra-se à disposição da Justiça.

Segundo a PF, as investigações continuam para identificação de demais envolvidos no crime flagrado.

