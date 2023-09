Policial militar fica ferido durante tentativa de assalto a ônibus em Fortaleza

Um policial do 21º Batalhão da Polícia Militar foi ferido durante uma tentativa de assalto a ônibus da linha Parangaba/Conjunto Esperança, na manhã desta quinta-feira (14), em Fortaleza. Cinco homens em três motocicletas obrigaram o condutor a parar e entraram no veículo.

O agente de segurança estava a caminho do 21º Batalhão da Polícia Militar, no Conjunto Esperança, onde trabalha.

Segundo apuração do Sistema Verdes Mares, dentro do ônibus, o PM percebeu a ação dos homens e acabou entrando em conflito com eles — tanto o policial quanto os assaltantes efetuaram disparos.

Um dos tiros atingiu uma das janelas do ônibus, e os estilhaços atingiram o olho do policial. Por conta do ferimento, ele foi levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

Assaltantes fugiram

Testemunhas informaram que havia cerca de 15 passageiros na linha. Apesar do tiroteio, nenhum passageiro foi ferido. Os assaltantes fugiram do local após o confronto e não foram localizados pela Polícia.

O Sistema Verdes Mares solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Militar, à Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) e à Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e aguarda respostas.