Polícia prende suspeito de criar perfis falsos de desembargadores cearenses para aplicar golpes

Quase dez anos após ser preso por criar perfis falsos de pessoas aleatórias, fictícias e reais, para obter vantagem financeira, Rafael Lemos Weyne de Almeida Bernadino, 42, foi novamente capturado por suspeita de repetir os crimes. Só que, dessa vez, ele estaria se passando por desembargadores para aplicar golpes.

O suspeito foi preso nesta quarta-feira (5), em sua própria casa, no bairro Timbu, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido contra ele.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações tiveram início em dezembro do ano passado, a partir de uma denúncia da própria presidência do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que informou à Polícia que uma pessoa estava usando perfis falsos para se passar por integrantes da alta corte do Poder Judiciário cearense em redes sociais.

Nas investigações, os policiais civis identificaram que Rafael, também conhecido como 'M', era quem estava por trás dos perfis.

O suspeito já acumula mais de dez passagens na Polícia por estelionato, crime contra a fé pública e crime contra a administração pública. Ele foi conduzido ao 26º Distrito Policial e, mais uma vez, deve responder por estelionato.

Histórico de perfis falsos

Em 2011, Rafael e a então esposa, Aline Bernadino da Silva, foram presos por aplicarem golpes milionários no comércio. O casal criou pelo menos 12 personagens, com nome, sobrenome, CPF, declaração de Imposto de Renda, entre outros detalhes, para dar mais veracidade aos golpes.

Algumas das práticas ilícitas que eles faziam era solicitar cartões de crédito em nome dos perfis falsos e solicitar empréstimos consignados em nome de pessoas idosas que, de fato, existiam.

Por causa dos golpes, o casal ostentava uma vida de alto padrão, como possuir carros de luxo, usar roupas de grifes e se alimentar em restaurantes caros.

Denúncias

A Polícia segue investigando o suspeito. Quem tiver informações que possam auxiliar os trabalhos, pode repassar pelo telefone (85) 3101-3531, do 26º Distrito Policial.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser enviadas mensagens em áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.